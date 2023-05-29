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Когда заработает безвиз с Китаем, рассказали в МИД

Казахстан безвиз Китай Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК 29 мая Айбек Смадияров ответил на вопрос, когда заработает безвизовый режим с Китаем, сообщает Zakon.kz.

По его словам, страны должны завершить внутригосударственные процедуры.

"Это займет несколько месяцев, я думаю пару-тройку месяцев. После этого две стороны должны уведомить друг друга об окончании внутригосударственных процедур. Тогда соглашение вступит в силу. Это зависит от расторопности госорганов обеих сторон. Думаю, в ближайшее время".Айбек Смадияров

Он добавил, что Казахстан будет только ускорять эти процедурные моменты.

Президент Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая с государственным визитом посетил Китайскую Народную Республику. В этой поездке главы государств подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме. О безвизе между Казахстаном и Китаем власти говорили давно. Зачем это нужно, читайте здесь.

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