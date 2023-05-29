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Фейки о продаже казахстанских земель на китайских сайтах прокомментировали в МИД

Казахстан земля Китай Фото: amanatpartiyasy.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал фейковую информацию о продаже казахстанских земель на китайских сайтах, сообщает Zakon.kz.

По этим фактам МИД провел свою работу с китайской стороной, а именно с МИД КНР и посольством Китая в Астане.

"Этот сайт работает, как наш OLX, кто хочет, тот и вывешивает объявления. Начали прозванивать по этому номеру, он не работает. Это фейковое объявление, поэтому, возможно, это как вы говорите, провокация. Просим наших граждан не верить таким объявлениям. И вы знаете, в тот же день МСХ Казахстана дало свои разъяснения по поводу земли, что не продается, не сдается в аренду согласно Конституции. Так что поводов для беспокойства нет".Айбек Смадияров

Он предположил, что информационные "вбросы" могут быть связаны с визитом Касым-Жомарта Токаева в поднебесную.

"И вы, наверное, заметили, во время последних трех недель – до визита и после визита начался какой-то в соцсетях шум. Сейчас этого нет, внезапно все прекратилось".Айбек Смадияров

21 мая сообщение о продаже казахстанских земель на китайских сайтах опровергли в Министерстве сельского хозяйства. Мурат Темиржанов, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами, заявил, что информация о продаже казахстанских земель, которая распространяется в Сети, является ложной и не соответствует действительности.

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МИД РК Казахстан Китай
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