Какую ответственность понесут акимы областей за низкое привлечение инвестиций, рассказал глава МНЭ

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал, какую ответственность могут понести акимы Улытауской и Жамбылской областей за низкое привлечение инвестиций, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что Улытауская и Жамбылская области находятся в аутсайдерах по привлечению инвестиций. В этой связи они поинтересовались, какую ответственность несут акимы регионв-аутсайдеров и предусмотрена ли она вообще.

Алибек Куантыров в ответ подтвердил, что такая информация была озвучена на инвестиционном штабе, который проводился в цифровом офисе.

"Мы рассматривали вопросы, как регионы привлекают инвестиции, не только иностранные, но и национальные. И так как у нас стоит в плане привлечение порядка 18,5 триллионов тенге на текущий год, то индикатор мы порезали по сферам и распределили между регионами. Тот индикатор, который на четыре месяца должен был план состоятся, по некоторым регионам он был достигнут на 52%. До 60% - это наши регионы, которые оказали в красной зоне недостижения", - пояснил Куантыров.

По его словам, они должны до конца года эту работу усилить и выправить эту ситуацию.

"В случае если они не достигнут показателей, соответственно, понесут определенную дисциплинарную ответственность те или иные служащие. В законодательстве у нас предусмотрена ответственность, в частности, это дисциплинарная, если госслужащие, куратор-замакима не выполняет тот, или иной индикатор свой целевой, то он может понести ответственность, получить замечание, теоретически это так. Но лишение должность вряд ли, лишение должности грозит обычно за грубые нарушения. И в случае если у госслужащего уже есть взыскание до того, как полгода прошло, три месяца пришло, и получил еще, то да это может рассматриваться", - резюмировал глава МНЭ.

29 мая премьер-министр подчеркнул, что по итогам четырех месяцев восемь регионов не достигли целевых индикаторов по привлечению инвестиций. Аутсайдерами, по его словам, являются Улытауская (52%), Абайская (64%) и Жамбылская (65%) области.

Глава МНЭ сообщил, что в 2022 году в Казахстан привлечено беспрецедентные 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Это рекордный показатель с 2012 года.

