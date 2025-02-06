Какие секторы вносят вклад в теневую экономику Казахстана, рассказал глава МНЭ

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года рассказал о планах по снижению уровня теневой экономики в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что функцию по борьбе с теневой экономикой от АФМ передали в введение Минфина.

"Теневая экономика у нас находится в торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и так далее. Пять министерств подготовят до 3 марта дорожные карты по борьбе с теневой экономикой", – пояснил Серик Жумангарин.

Параллельно, по его словам, будет улучшаться налоговое администрирование.

"Но у налогового администрирования есть предел. Я его оцениваю еще где-то в триллион, максимум. Потому что руки связаны у налоговиков. Он никуда зайти не может и ничего проверить не может. Практически. Если повезет, контрабанду найдут таможенники. Поэтому об этом мы тоже объявили в правительстве – об увеличении полномочий налоговиков. Это тоже часть этой реформы – чтобы администрирование налогов улучшить, собираемость налогов улучшить", – резюмировал Серик Жумангарин.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики заявил, что Налоговому комитету предлагается дискретно, взвешенно возвратить некоторые контрольные функции. В результате, как отметил Серик Жумангарин, планируется увеличить доходную часть бюджета на порядка 5-7 трлн тенге.