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Законодательство РК

Токаев подписал закон о сотрудничестве стран СНГ в области защиты авторских прав

Токаев подписал закон о сотрудничестве стран СНГ в области защиты авторских прав Фото: akorda.kz
30 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сотрудничестве стран Содружества независимых государств в области защиты авторских прав, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в сообщении Акорды, главой государства подписан Закон РК "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях".

Сенаторы одобрили данный закон 11 мая 2023 года. Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов.

Ожидаемые результаты принятия закона – создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами-участниками Содружества независимых государств.

Соглашение подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года в целях:

  • урегулирования вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ;
  • разработки и реализации мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав;
  • углубления сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями;
  • обмена информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами;
  • обеспечения на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике;
  • углубления сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.

Министр юстиции Азамат Ескараев отмечал, что актуальность соглашения заключается в необходимости развития международной нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты авторского права и смежных прав в цифровой среде.

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