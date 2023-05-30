Токаев подписал закон о сотрудничестве стран СНГ в области защиты авторских прав
Как уточняется в сообщении Акорды, главой государства подписан Закон РК "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях".
Сенаторы одобрили данный закон 11 мая 2023 года. Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов.
Ожидаемые результаты принятия закона – создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами-участниками Содружества независимых государств.
Соглашение подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года в целях:
- урегулирования вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ;
- разработки и реализации мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав;
- углубления сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями;
- обмена информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами;
- обеспечения на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике;
- углубления сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.
Министр юстиции Азамат Ескараев отмечал, что актуальность соглашения заключается в необходимости развития международной нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты авторского права и смежных прав в цифровой среде.