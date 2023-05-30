В Макгрегора бросили бутылку на вечере бокса в Дублине

Во время боксерского турнира, который прошел в Дублине в голову экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора прилетела бутылка с трибун, сообщает Zakon.kz.

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Данный инцидент произошел во время объявления результата боя между Кэти Тейлор и Шантель Кэмерон. В том поединке абсолютная чемпионка мира по боксу в легком весе, ирландка Кэти Тэйлор проиграла Шантель Кэмерон и не смогла отобрать у британки пояса WBC, IBO, WBO, IBF, WBA и The Ring в первом полусреднем весе.







Это не первый случай, когда Макгрегор попадает в такие ситуации, и недоброжелатели кидали в него разные вещи. 4 года назад неизвестный бросил в Конора бутылку с жидкостью, это случилось на пресс-конференции в Москве.

В данный момент ирландский боец ждет возвращения в октагон UFC. По предварительной информации болельщики увидят Конора Макгрегора в клетке уже летом 2023 года, когда он сразится с американцем Майклом Чендлером. Об этом недавно сообщил глава UFC – Дэйна Уайт.