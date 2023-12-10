Спасибо Богу: Макгрегор опубликовал видео со своими детьми

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал очаровательное видео того, как играет со своими детьми, сообщает Zakon.kz.

Публикацией звезда UFC поделился на своей странице в Instagram. На видео видно, как беззаботный боец мило играет со своими детьми на фоне пальм и солнца.

"Воскресенье в лучах солнца с моими детьми, спасибо Богу. Всем счастливого воскресенья", - подписал пост Макгрегор.

Не так давно, 1 декабря у Макгрегора родился четвертый ребенок. Новоявленному члену семьи боец дал имя короткое имя – Мак.