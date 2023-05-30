Из Казахстана запустят новые авиарейсы

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства рассказал о планах по открытию до конца года новых прямых авиарейсов из Казахстана в ряд стран мира, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что в текущей обстановке Казахстан становится более привлекательным для транзитных полетов. По его данным, объем обслуженных полетов за 2022 год составил 410 тыс. самолетов что на 90% превышает показатель 2021 года.

"Для развития международных пассажирских авиаперевозок с 2017 года внедрен режим "Open sky", а также ежегодно открываются новые международные маршруты. На сегодняшний день международные перевозки выполняются в 27 стран по 103 авиамаршрутам три отечественными и 26 иностранными авиакомпаниями, что выше допандемийных показателей", – заявил министр.

В текущем году, добавил он, планируется открыть 18 международных маршрутов, из них девять уже открыто.





В справочной информации к докладу сказано, что возобновлены рейсы по маршрутам:

Астана – Пекин;

Алматы – Самарканд;

Астана – Баку;

Астана – Урумчи, Алматы – Сиань.

В то же время открыты рейсы по маршрутам:

Алматы – Шарм-эль-Шейх;

Астана – Шарм-эль-Шейх;

Астана – Сиань – Пекин;

Шымкент – Дели.

"До конца года ожидается открытие еще девяти новых международных маршрутов в Доху, Куала-Лумпур, Анкару, Карачи, Лахор, Джидду, Маскат, Прагу и Тель-Авив. До 2025 года планируется открытие рейсов в города Мумбай, Гонконг, Вена, Токио, Сингапур, Нью-Йорк", – резюмировал глава МИИР.

Позже глава Air Astana отметил, что рейсы в Нью-Йорк будут из Алматы. На начальном этапе планируется совершать их три раза в неделю, с дальнейшим увеличением до пяти рейсов в неделю, и если будут хорошие показатели – перевести их в категорию ежедневных.

"На прошлой неделе мы открыли рейсы в Анкару, также открыли рейсы Fly Arystan между Шымкентом и Дели, также в этом году мы будем открывать рейсы между Астаной и Дохой – это также Fly Arystan, а Air Astana откроет рейсы между Алматы и Тель-Авивом в сентябре этого года и Алматы – Джидда в октябре. В следующем году у нас планы по открытию рейсов в Токио с началом рейсов в марте 2024 года и в Куала-Лумпур и Сингапур. Куала-Лумпур – это будет возобновление рейсов, на этом направлении мы были уже представлены, Сингапур будет новым рейсом для нас. Очень много активностей ожидается в следующем году", - заявил он.



24 мая заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК Тимур Тлегенов на пресс-конференции рассказал , что США предъявляют очень жесткие требования, поэтому запустить прямые авиарейсы из Казахстана в США смогут не раньше 2025 года.



