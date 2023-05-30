44 человека эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Атырау

В Атырау 30 мая произошел пожар в шестиэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

30 мая в 10:35 поступило сообщение о том, что с балкона одного из шестиэтажных домов, расположенных по улице С. Датова, идет дым.

Как рассказали пожарные, произошло возгорание бытовых предметов в квартире на пятом этаже.

"Было спасено семь человек, в том числе пять детей через автолестницу с 5 и 6 этажей, а также через лестницу коридора с использованием спасательных колпаков эвакуировано 44 человека, в том числе 15 детей", – сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.





В течение 30 минут пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 12 сотрудников и три единицы техники ДЧС Атырауской области.

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