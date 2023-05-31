Житель Лисаковска выпрыгнул из окна 8 этажа и погиб

30-летний житель Лисаковска выпрыгнул из окна многоэтажки в тот момент, когда к нему пришла полиция. Мужчину подозревали в нападении на знакомого с ножом, сообщает Zakon.kz.

Ссора между 30-летним мужчиной и его знакомым произошла 27 мая. Во время конфликта он нанес ножевое ранение знакомому из-за чего потерпевшего госпитализировали, передает издание "Наша газета".

Когда к подозреваемому пришли полицейские, он выпрыгнул из окна на восьмом этаже и разбился. Мать погибшего, которая в тот момент находилась дома, рассказала, что у сына уже были суицидальные мысли, сообщили полицейские.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по данному факту начато сразу два досудебных расследования по ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Начаты следственные действия и назначены экспертизы.

20 мая в Шымкенте 72-летний пациент ночью выпрыгнул из окна третьего этажа больницы и разбился насмерть. В больницу погибший поступил с резаными травмами горла, предположительно, он уже пытался покончить с собой.

