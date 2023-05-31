КНДР запустила ракету в сторону Японии

Военные Южной Кореи зафиксировали запуск ракеты ранним утром 31 мая со стороны КНДР. Предположительно, на ракете находился первый разведывательный спутник, сообщает Zakon.kz.

Военные сообщают, что ранним утром 31 мая со стороны Северной Кореи был осуществлен запуск объекта, который назвали "ракета-носителем", пишет агентство Рёнхап.

Объект пролетел дальнее расстояние и упал, не достигнув берега. Военные изучают полет ракеты и пока не могут точно сказать взорвался ли объект в воздухе или упал в море. В сообщении сказано, что часть ракеты упала в море возле западного побережья Корейского полуострова.

Как уточнили власти КНДР, при запуске спутника, который находился на ракете-носителе, возникла проблема на этапе пуска двигателя второй ступени. Северная Корея обещает провести повторный запуск "в ближайшем будущем".



Сообщается, что ранее власти Северной Кореи уведомили Японию и Международную морскую организацию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

Напомним, что в апреле военные Российской Федерации провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, условная цель была расположена на полигоне в Казахстане.

