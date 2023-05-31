Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КНДР запустила ракету в сторону Японии

КНДР запустила ракету в сторону Японии Фото: pixabay
Военные Южной Кореи зафиксировали запуск ракеты ранним утром 31 мая со стороны КНДР. Предположительно, на ракете находился первый разведывательный спутник, сообщает Zakon.kz.

Военные сообщают, что ранним утром 31 мая со стороны Северной Кореи был осуществлен запуск объекта, который назвали "ракета-носителем", пишет агентство Рёнхап.

Объект пролетел дальнее расстояние и упал, не достигнув берега. Военные изучают полет ракеты и пока не могут точно сказать взорвался ли объект в воздухе или упал в море. В сообщении сказано, что часть ракеты упала в море возле западного побережья Корейского полуострова.

Как уточнили власти КНДР, при запуске спутника, который находился на ракете-носителе, возникла проблема на этапе пуска двигателя второй ступени. Северная Корея обещает провести повторный запуск "в ближайшем будущем".

Сообщается, что ранее власти Северной Кореи уведомили Японию и Международную морскую организацию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

Напомним, что в апреле военные Российской Федерации провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, условная цель была расположена на полигоне в Казахстане.

Читайте также

В Косово отправились еще 700 натовских военных

Путин: Власти Украины провоцируют Москву на зеркальные действия

Раскрыта загадка, почему позеленела вода в главном канале Венеции

Мария Мельникова
Северная Корея Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Кайрат Нуртас был замечен в очередном скандале
Видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly обсуждают в Сети
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления