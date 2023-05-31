КНДР запустила ракету в сторону Японии
Военные сообщают, что ранним утром 31 мая со стороны Северной Кореи был осуществлен запуск объекта, который назвали "ракета-носителем", пишет агентство Рёнхап.
Объект пролетел дальнее расстояние и упал, не достигнув берега. Военные изучают полет ракеты и пока не могут точно сказать взорвался ли объект в воздухе или упал в море. В сообщении сказано, что часть ракеты упала в море возле западного побережья Корейского полуострова.
Как уточнили власти КНДР, при запуске спутника, который находился на ракете-носителе, возникла проблема на этапе пуска двигателя второй ступени. Северная Корея обещает провести повторный запуск "в ближайшем будущем".
Сообщается, что ранее власти Северной Кореи уведомили Японию и Международную морскую организацию о своем плане запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.
Напомним, что в апреле военные Российской Федерации провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, условная цель была расположена на полигоне в Казахстане.