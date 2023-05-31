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Депутат отметил необходимость философского смысла в мультфильмах на казахском языке

Больше создавать мультфильмов на казахском языке предлагает депутат Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Наурыз Сайлаубай 31 мая на пленарном заседании палаты указал на важность создания мультфильмов на казахском языке для развития детей с учетом культуры и миропонимания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Наурыз Сайлаубай в своем запросе на имя министра культуры и спорта Асхата Оралова указал на потребность в мультфильмах на казахском языке с познавательным, философским смыслом и современными элементами. 

"Мы рады, что мультфильмы зарубежных телеканалов переведены на казахский язык. Их дубляж на национальный язык – дело, конечно, достойное поддержки, но оно составляет лишь 30% телеконтента. В то же время каждая страна предлагает свои продукты в соответствии со своим языком, культурой и пониманием. Соответственно, герои мультфильмов из других стран становятся идеальными в детском лексиконе. Становится ли казахстанская анимация более конкурентоспособной на мировом рынке? Например, в прошлом году аниматор по имени Гали Мырзашев взял Димаша Кудайбергена за прототип мультфильма и хотел через его образ показать национальные ценности. Однако не хватало средств", – отметил депутат.

В этой связи он предлагает делать больше мультфильмов на казахском языке, чтобы они были легкими и понятными для детей, и выложить их на YouTube.

15 марта 2023 года сообщалось, каким образом мультфильмы и фильмы для семейного просмотра будут отбирать для дубляжа на казахский язык.

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