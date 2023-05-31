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Имущество и деньги Кайрата Сатыбалдыулы на сумму 464 млрд тенге вернули Казахстану

В Казахстан из ОАЭ вернули 14 млн долларов Фото: Zakon.kz
По делу Кайрата Сатыбалдыулы из Объединенных Арабских Эмиратов в доход Казахстана удалось вернуть 14 миллионов долларов. Всего, по данным Антикоррупционной службы, Казахстану вернули 464 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 31 мая уточнили, что Антикоррупционной службой совместно с Генеральной прокуратурой возвращены из Объединенных Арабских Эмиратов денежные средства на общую сумму 14 млн долларов.

Отмечено, что указанные средства обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях.

"Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Кайратом Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге".Пресс-служба Антикора

В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути.

Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается, заключили в Антикоре.

13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы. 

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