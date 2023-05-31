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Касым-Жомарт Токаев встретился в Алматы с президентом НАН

Касым-Жомарт Токаев встретился в Алматы с президентом НАН Фото: akorda.kz
31 мая 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Алматы с рабочим визитом, принял президента Национальной академии наук (НАН) Казахстана Кунсулу Закарью. Она была назначена на эту должность президентом 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, президент был проинформирован о деятельности Национальной академии наук и планах на предстоящий период. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы научной сферы.

"Академия в своем новом статусе должна сыграть ключевую роль в развитии отечественной науки", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, необходимо применять новые подходы к развитию науки с акцентом на усиление взаимосвязи научно-технологической и экономической политики государства.

Президент подчеркнул, что государством создаются необходимые условия для развития отечественной науки. Действует Национальный совет по науке и технологиям при президенте РК, в том числе существенно выросли объемы и улучшены механизмы финансирования исследований. В этом контексте глава государства отметил актуальность и востребованность финансируемых научных проектов и исследований, а также их практическое применение в реальных секторах экономики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поставил перед президентом НАН РК ряд конкретных задач по широкому привлечению талантливых молодых ученых в научную среду.

Касым-Жомарт Токаев встретился в Алматы с президентом НАН

Фото: akorda.kz

В завершение президент напомнил о том, что научная интеллигенция вносит большой вклад в развитие страны и пожелал Кунсулу Закарье успехов в ее ответственной работе.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Глава государства ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века, а также встретился с председателем Союза писателей Мереке Кулкеновым.

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