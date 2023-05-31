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Законодательство РК

В Мажилисе проконтролируют передачу президентских резиденций детям

В Мажилисе проконтролируют передачу президентских резиденций детям Фото: pixabay
Процесс передачи бывших президентских резиденций детским организациям в Мажилисе РК намерены взять под свой контроль. Депутаты опасаются возможных махинаций, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Шукижанова считает, что найдутся лица, которые начнут затягивать процесс, выносить мебель, пытаться переложить на новых владельцев коммунальные платы, передает КТК.

"Вот здесь должен быть жесткий контроль со стороны общественности. Я думаю, что депутаты, в областях и в регионах, которые резиденции переданы, должны, когда возвращаются на родину, обязательно посещать, освещать и показывать". Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Шукижанова

Передать резиденции детским организациям президент поручил еще в феврале. В закрытых и особо охраняемых раньше комплексах в Актобе, Костанае, Актау, Таразе и Атырау должны будут расположиться лагеря или санатории.

Ранее стало известно, что депутаты Мажилиса Парламента Казахстана рассмотрят отмену уголовной ответственности за оскорбление Назарбаева.

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Константин Вноровский
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