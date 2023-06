Футбольные клубы Испании выиграли 18 еврокубковых финалов подряд

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Данное достижение испанских футбольных клубов накануне продлила "Севилья", которая победила итальянскую "Рому" (1:1 в игровое время и 4:1 по пенальти) в финальном поединке Лиги Европы.



18 - Spanish teams have won the last 18 major European finals in which they have faced a non-Spanish opponent, stretching back to Real Madrid's win over Bayer Leverkusen in the 2002 UEFA Champions League final. Campeones. pic.twitter.com/00zemsRBKQ