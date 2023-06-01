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Футбольные клубы Испании выиграли 18 еврокубковых финалов подряд

Футбол 18 побед Испания Фото: Instagram/uefa_official
Команды испанской Ла Лиги с 2001 года не проигрывают в финалах европейских футбольных турниров против команд из других стран, сообщает Zakon.kz.

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Данное достижение испанских футбольных клубов накануне продлила "Севилья", которая победила итальянскую "Рому" (1:1 в игровое время и 4:1 по пенальти) в финальном поединке Лиги Европы. 

Победная серия испанских дружин из 18 финалов началась в сезоне Лиги чемпионов-2001/02, когда мадридский "Реал" был сильнее немецкого "Байера". Всего у клубов из испанского первенства 14 викторий в Лиге Европы и Кубке УЕФА с начала 2000-х годов.


Рекордсменом за этот период является "Севилья", у которой 7 трофеев. Европейские титулы трижды выигрывал "Атлетико", дважды – "Реал" и по одному разу – "Валенсия" и "Вильярреал".

За этот промежуток времени английские и итальянские клубы побеждали в Лиге Европы и Кубке УЕФА по 9 раз, а немецкие дружины 7 раз удостаивались титулов.

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