Футбольные клубы Испании выиграли 18 еврокубковых финалов подряд

Команды испанской Ла Лиги с 2001 года не проигрывают в финалах европейских футбольных турниров против команд из других стран, сообщает Zakon.kz.

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Данное достижение испанских футбольных клубов накануне продлила "Севилья", которая победила итальянскую "Рому" (1:1 в игровое время и 4:1 по пенальти) в финальном поединке Лиги Европы.



18 - Spanish teams have won the last 18 major European finals in which they have faced a non-Spanish opponent, stretching back to Real Madrid's win over Bayer Leverkusen in the 2002 UEFA Champions League final. Campeones. pic.twitter.com/00zemsRBKQ — OptaJoe (@OptaJoe) May 31, 2023

Победная серия испанских дружин из 18 финалов началась в сезоне Лиги чемпионов-2001/02, когда мадридский "Реал" был сильнее немецкого "Байера". Всего у клубов из испанского первенства 14 викторий в Лиге Европы и Кубке УЕФА с начала 2000-х годов.





Рекордсменом за этот период является "Севилья", у которой 7 трофеев. Европейские титулы трижды выигрывал "Атлетико", дважды – "Реал" и по одному разу – "Валенсия" и "Вильярреал".

За этот промежуток времени английские и итальянские клубы побеждали в Лиге Европы и Кубке УЕФА по 9 раз, а немецкие дружины 7 раз удостаивались титулов.