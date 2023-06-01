Аружан Саин отчиталась перед президентом

1 июня 2023 года в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы здоровья и социальной защиты детей, а также противодействия насилию в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Акорды, главе государства был представлен отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка.

Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями.

Фото: akorda.kz

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, крайне важным является укрепление системы защиты прав и охраны здоровья детей. Поэтому все предложения и инициативы в сфере охраны детства должны тщательно изучаться до их практического внедрения.

Глава государства также указал на необходимость более активной работы уполномоченного по правам ребенка на местах для непосредственного участия в решении возникающих проблем.

Кроме того, президент обозначил ряд практических задач, стоящих перед уполномоченным по правам ребенка.

В частности, усиление мер по обеспечению безопасности детей, своевременное реагирование на факты жестокого обращения с детьми, борьбу с буллингом, предупреждение суицидального поведения среди детей и подростков, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 31 мая 2023 года. В этот же день глава государства ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века, а также встретился с председателем Союза писателей Мереке Кулкеновым и принял президента Национальной академии наук (НАН) Казахстана Кунсулу Закарью.