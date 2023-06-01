Аружан Саин отчиталась перед президентом
Как говорится в сообщении Акорды, главе государства был представлен отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка.
Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями.
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Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, крайне важным является укрепление системы защиты прав и охраны здоровья детей. Поэтому все предложения и инициативы в сфере охраны детства должны тщательно изучаться до их практического внедрения.
Глава государства также указал на необходимость более активной работы уполномоченного по правам ребенка на местах для непосредственного участия в решении возникающих проблем.
Кроме того, президент обозначил ряд практических задач, стоящих перед уполномоченным по правам ребенка.
В частности, усиление мер по обеспечению безопасности детей, своевременное реагирование на факты жестокого обращения с детьми, борьбу с буллингом, предупреждение суицидального поведения среди детей и подростков, поддержку детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 31 мая 2023 года. В этот же день глава государства ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века, а также встретился с председателем Союза писателей Мереке Кулкеновым и принял президента Национальной академии наук (НАН) Казахстана Кунсулу Закарью.