Партию героина пыталась провезти женщина из Кыргызстана в Казахстан
31 мая пограничники Жамбылской области остановили гражданку Казахстана, ехавшую из соседнего Кыргызстана. При осмотре у женщины нашли 700 граммов героина, сообщает пресс-служба КНБ.
Ее задержали и вместе с изъятыми наркотиками отправили в Департамент полиции Жамбылской области. После всех процедур будет принято решение о ее статусе и мере пресечения.
Ранее распространители наркотиков в Петропавловске и Шымкенте получили внушительные сроки. В первом случае была осуждена жительница Петропавловска, у которой нашли более килограмма синтетических наркотиков. Ее приговорили к 10,5 года тюрьмы. В Шымкенте на 10 лет лишен свободы местный житель, у которого в машине нашли 100 упаковок психотропных веществ.