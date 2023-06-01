Партию героина пыталась провезти женщина из Кыргызстана в Казахстан

Сотрудники Пограничной службы Жамбылской области задержали женщину, которая пыталась провезти почти килограмм героина из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

31 мая пограничники Жамбылской области остановили гражданку Казахстана, ехавшую из соседнего Кыргызстана. При осмотре у женщины нашли 700 граммов героина, сообщает пресс-служба КНБ.

Ее задержали и вместе с изъятыми наркотиками отправили в Департамент полиции Жамбылской области. После всех процедур будет принято решение о ее статусе и мере пресечения.

Ранее распространители наркотиков в Петропавловске и Шымкенте получили внушительные сроки. В первом случае была осуждена жительница Петропавловска, у которой нашли более килограмма синтетических наркотиков. Ее приговорили к 10,5 года тюрьмы. В Шымкенте на 10 лет лишен свободы местный житель, у которого в машине нашли 100 упаковок психотропных веществ.