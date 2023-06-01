Партию героина пыталась провезти женщина в Казахстан из Кыргызстана

Сотрудники пограничной службы Жамбылской области задержали женщину, которая пыталась провезти почти килограмм героина из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

31 мая на пограничники Жамбылской области остановили гражданку Казахстана, ехавшую из соседнего Кыргызстана. При осмотре у женщины нашли 700 граммов героина, сообщает пресс-служба КНБ.

Женщину задержали и вместе с изъятыми наркотиками отправили в департамент полиции Жамбылской области. После всех процедур будет принято решение о ее статусе и мера пресечения.

Ранее распространители наркотиков в Петропавловске и Шымкенте получили внушительные сроки. В первом случае была осуждена жительница Петропавловска, у которой нашли более килограмма синтетических наркотиков. Ее приговорили к 10, 5 годам тюрьмы. В Шымкенте на 10 лет лишен свободы местный житель, у которого в машине нашли 100 упакованных штук психотропных веществ.