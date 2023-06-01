Партию героина пыталась провезти женщина в Казахстан из Кыргызстана
31 мая на пограничники Жамбылской области остановили гражданку Казахстана, ехавшую из соседнего Кыргызстана. При осмотре у женщины нашли 700 граммов героина, сообщает пресс-служба КНБ.
Женщину задержали и вместе с изъятыми наркотиками отправили в департамент полиции Жамбылской области. После всех процедур будет принято решение о ее статусе и мера пресечения.
Ранее распространители наркотиков в Петропавловске и Шымкенте получили внушительные сроки. В первом случае была осуждена жительница Петропавловска, у которой нашли более килограмма синтетических наркотиков. Ее приговорили к 10, 5 годам тюрьмы. В Шымкенте на 10 лет лишен свободы местный житель, у которого в машине нашли 100 упакованных штук психотропных веществ.