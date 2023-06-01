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Жестокое убийство сотрудницы акимата Актобе: суд вынес решение

Жестокое убийство работницы акимата Актобе: суд вынес решение Фото: Zakon.kz
В суде Актобе вынесли приговор 29-летнему водителю такси, которого признали виновным в жестоком убийстве сотрудницы акимата. Женщина скончалась от 35 ножевых ранений, сообщает Zakon.kz.

Первого июня суд Актобе вынес приговор 29-летнему мужчине, который признан виновным в убийстве 47-летней женщины. Судья назначил максимальное наказание по статье "Убийство" согласно части 1 статьи 99 УК РК, передает AlmatyTV.

Как сказано в деле, в феврале 2023 года погибшая отправилась из дома на работу на такси и пропала. Ее объявили в розыск и позже обнаружили в багажнике автомобиля 29-летнего таксиста со множеством ножевых ранений.

Как выяснилось, погибшая и таксист были знакомы. В день трагедии между ними произошла ссора, которая привела к гибели женщины.

У погибшей остались две дочери 16 и 18 лет. Родные не согласны с приговором суда, у них есть время на обжалование.

Ранее в Шымкенте суд вынес приговор мужчине, убившему свою жену в первую брачную ночь. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы.

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