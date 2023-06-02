Мощный взрыв в Костанае: директор оружейного магазина осужден на 5 лет

В суде Костаная вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора ТОО "Сатурн 2012" Сергея Бескровного за нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц и иные тяжкие последствия, передает Zakon.kz.

3 сентября 2022 года в подвале магазина "Оружейная палата" в Костанае взорвались 40 кг пороха и помещение загорелось. В результате погибли четыре человека и еще шестеро получили различные ранения. Материальный ущерб составил почти полмиллиарда тенге.



В ходе разбирательства суд выявил, что, будучи директором ТОО "Сатурн 2012" и ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, Бескровный впервые приобрел в нефасованном виде порох марки "Сокол" в объеме 40 кг. Но не проконтролировал его доставку в специальное хранилище, расположенное на первом этаже магазина, которое в силу своих технических характеристик способно было выдержать взрыв.

"Он дал незаконное поручение сотруднику занести ящик с порохом в хранилище, расположенное в подвальном этаже магазина. Тем самым Бескровный допустил грубое нарушение правил пожарной безопасности, запрещающих хранить и складировать в подвалах и в цокольных этажах взрывчатые вещества, к которым относится порох. В результате чего в магазине произошел взрыв. Крупный пожар перекинулся на близстоящие СТО и дома. Пострадали 11 сотрудников магазина. Четыре человека погибли", – говорится в решении суда.

По делу проходили 25 потерпевших. Как сообщила пресс-служба областного суда, в судебных прениях прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Потерпевшие согласились с позицией прокурора, а подсудимый вину не признал и просил отказать в удовлетворении гражданских исков потерпевших.

При назначении наказания суд признал в качестве смягчающего обстоятельства наличие малолетнего ребенка. В то же время обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил. Санкция ст. 292 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд назначил Сергею Бескровному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на предприятиях, в сфере оборота гражданского и служебного оружия на два года", – отмечено в решении суда.

Все гражданские иски, заявленные потерпевшими, суд удовлетворил. Защитник директора магазина Виктор Овсянников с приговором не согласился и заявил, что будет обжаловать решение суда. Сам Бескровный выслушал приговор молча. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что 3 сентября 2022 года в оружейном магазине в Костанае произошел взрыв, в результате чего крупный пожар перекинулся на близстоящие СТО и дома. В результате пожара пострадали сотрудники магазина – 11 человек, четверо из них погибли. Как следовало из сообщения Генпрокуратуры, следствием было установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 кг пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи.