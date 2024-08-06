Двух сестер изнасиловали в Шымкенте: участие полицейского прокомментировали в ДП

В Шымкенте изнасилованию подверглись две сестры. После случившегося они пытались покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Работник больницы Шымкента анонимно сообщил, что 30 июля 2024 года к ним поступили две девушки, 2002 и 2009 г.р., которые пытались покончить с собой. С их слов, они подверглись изнасилованию, и все было снято на видео. Злоумышленники угрожали распространить запись, если пострадавшие расскажут о произошедшем. Но девушки написали заявление. Преступление, как отмечается в сообщении, произошло четыре месяца назад. По утверждению автора, в нем замешан сотрудник полиции.

Редакция обратилась за комментарием в полицию Шымкента.

"По указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Вместе с тем сообщаем, что один из подозреваемых является бывшим контролером учреждения уголовно-исполнительной системы", – прокомментировали в пресс-службе городского Департамента полиции.

Другие детали инцидента не сообщаются.

Ранее председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова прокомментировала случай в Костанайской области, где дети изнасиловали пятилетнюю девочку.