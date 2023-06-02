Никита Михалков снова попал в больницу

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков доставлен в одну из больниц Москвы, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала 112, режиссер поступил с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Также отмечено, что Никита Сергеевич находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

В январе 2023 года Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом. 25 января стало известно, что его выписали из больницы.