О состоянии учителей, выживших после ДТП в ЗКО, рассказали врачи
После ДТП их доставили в больницу Актобе, передает КТК.
"После обследования двух пациентов взяли на операцию. Одному прооперировали правое плечо. Второму тоже сделали коленный сустав и правое предплечье. Сейчас трое пациентов находятся в реанимации. Тяжелые, стабильные". Врач-травматолог Жаслан Урумбаев
Третий – водитель LADA Largus, перевозивший педагогов. Он выжил и тоже находится в больнице.
Авария произошла неподалеку от поселка Отек.
В салоне находились учителя из Уральска. Они дистанционно учились в Актобе и ехали за дипломами.
Одна из погибших – педагог Гульжайнат Кажгалиева. Она работала в 47-й школе Уральска. Коллеги говорят о ней как о целеустремленной, амбициозной, любившей учеников. В эту школу 27-летняя девушка пришла работать год назад. У нее остался восьмилетний сын. Еще двое погибших работали в районных учебных заведениях.
Четвертой жертвой стала школьный психолог. У всех тоже остались дети.
"Мы, конечно, городской отдел образования, все учителя, все школы, приносим соболезнования семье погибшей. Педагог у нас работала в 47-й школе, сын учится тоже в этой школе. Оказываем всестороннюю материальную помощь семье. Для нас это большая трагедия". Завметодическим кабинетом отдела образования Уральска Индира Амиртаева
Машина с учителями попала в аварию 1 июня. Одна учительница погибла на месте, вторая скончалась затем в больнице.