О состоянии учителей, выживших после ДТП в ЗКО, рассказали врачи

Двум учителям, выжившим в аварии в Кобдинском районе, провели экстренную операцию, сообщает Zakon.kz.

После ДТП их доставили в больницу Актобе, передает КТК.

"После обследования двух пациентов взяли на операцию. Одному прооперировали правое плечо. Второму тоже сделали коленный сустав и правое предплечье. Сейчас трое пациентов находятся в реанимации. Тяжелые, стабильные". Врач-травматолог Жаслан Урумбаев

Третий – водитель LADA Largus, перевозивший педагогов. Он выжил и тоже находится в больнице.



Авария произошла неподалеку от поселка Отек.

В салоне находились учителя из Уральска. Они дистанционно учились в Актобе и ехали за дипломами.

Одна из погибших – педагог Гульжайнат Кажгалиева. Она работала в 47-й школе Уральска. Коллеги говорят о ней как о целеустремленной, амбициозной, любившей учеников. В эту школу 27-летняя девушка пришла работать год назад. У нее остался восьмилетний сын. Еще двое погибших работали в районных учебных заведениях.

Четвертой жертвой стала школьный психолог. У всех тоже остались дети.

"Мы, конечно, городской отдел образования, все учителя, все школы, приносим соболезнования семье погибшей. Педагог у нас работала в 47-й школе, сын учится тоже в этой школе. Оказываем всестороннюю материальную помощь семье. Для нас это большая трагедия". Завметодическим кабинетом отдела образования Уральска Индира Амиртаева

Машина с учителями попала в аварию 1 июня. Одна учительница погибла на месте, вторая скончалась затем в больнице.

