В полиции прокомментировали предполагаемое задержание замдиректора "Алтын Орды"
Фото: Zakon.kz
2 июня утром полиция задержала автомобиль BMW в котором, предположительно, находился замдиректора рынка "Алтын Орда". По версии следствия, в авто обнаружили порошкообразное вещество и травмат, сообщает Zakon.kz.
Задержали BMW сотрудники полиции Карасайского района на автодороге Алматы-Бишкек.
"В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С", - пишут в докладе полиции.
Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы.
Факты зарегистрированы по ч. 3 ст. 287 и ч. 4 ст. 296 УК РК.
Видео задержания и первоначальную версию событий можно прочитать по ссылке.
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