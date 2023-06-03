В полиции прокомментировали предполагаемое задержание замдиректора "Алтын Орды"

Фото: Zakon.kz

2 июня утром полиция задержала автомобиль BMW в котором, предположительно, находился замдиректора рынка "Алтын Орда". По версии следствия, в авто обнаружили порошкообразное вещество и травмат, сообщает Zakon.kz.

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