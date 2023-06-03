160 нарушений выявили в "Озенмунайгаз"

Специальная рабочая группа "КазМунайГаз" продолжает инспекцию в Жанаозене. Им удалось выявить 160 нарушений и несоответствий, сообщает Zakon.kz.

К настоящему моменту группа анализирует 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе и 17 производственных структурных подразделений АО "Озенмунайгаз", 8 нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций, говорится в пресс-релизе "КМГ".

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОМГ предварительно выявили 160 нарушений и несоответствий, из которых:

7 фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК:

по 10 фактам проводятся служебные расследования;

по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.

Сумму ущерба определят по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.

"Работа Комиссии еще не завершена, и по многим фактам ведутся служебные расследования", - отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления "КМГ" Даулетжан Хасанов.

Также Хасанов рассказал, что рабочая группа взаимодействует с правоохранительными органами и сообщает обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание заместителя генерального директора Озенмунайгаза.