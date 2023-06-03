Двух полицейских Шымкента подозревают в мошенничестве
Фото: Zakon.kz
Двух сотрудников полиции задержали в Шымкенте. Один из них – бывший, занимал должность следователя, второй – начальник дознания Абайского районного управления полиции, сообщает Zakon.kz.
Задержали их 2 июня совместно с Департаментом КНБ.
"В ходе проведения совместных оперативных мероприятий 2 июня сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП города Шымкента задержаны бывший следователь и начальник дознания Абайского РУП".ДП Шымкента
Они подозреваются в мошенничестве. Проводится досудебное расследование.
В Шымкенте полицейские вытащили мужчину из петли.
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