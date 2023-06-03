Двух полицейских Шымкента подозревают в мошенничестве

Фото: Zakon.kz

Двух сотрудников полиции задержали в Шымкенте. Один из них – бывший, занимал должность следователя, второй – начальник дознания Абайского районного управления полиции, сообщает Zakon.kz.

Задержали их 2 июня совместно с Департаментом КНБ. "В ходе проведения совместных оперативных мероприятий 2 июня сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП города Шымкента задержаны бывший следователь и начальник дознания Абайского РУП". ДП Шымкента Они подозреваются в мошенничестве. Проводится досудебное расследование. В Шымкенте полицейские вытащили мужчину из петли.



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