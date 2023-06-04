Актауский теннисист Бейбит Жукаев впервые сыграет в финале "Челленджера"

22-летний казахстанец Бейбит Жукаев, который ныне занимает 325-ю строчку АТР, сумел первый раз в своей карьере пробиться в полуфинал хардового "Челленджера" на кортах американского города Литтл-Рок, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Актау Бейбит Жукаев за выход в финал обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (№288 АТР) в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4). Для своей победы наш теннисист изрядно потрудился, затратив 2 часа и 50 минут. Жукаев сделал 18 эйсов и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Стоит отметить, что для молодого казахстанца это третий подряд трехсетовый поединок на этом турнире. До этого во втором круге Бейбит переиграл второго сеяного американца Николаса Морено де Альборана, затем своего соотечественника Михаила Кукушкина.

Для пятой ракетки Казахстана это первый финал на турнире серии АТР Challenger в одиночном разряде. Его соперником в матче за титул станет эстонец Марк Лаял (311 АТР). Решающая игра за заветный трофей пройдет 4 июня.

Тем временем Открытый чемпионат Франции-2023 продолжается без казахстанских теннисистов. 3 июня лидеры нашей сборной закончили свои выступления на кортах Парижа.