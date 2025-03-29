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Все о теннисе

Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко сыграют в полуфинале "Челленджера" в Мексике

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 10:32 Фото: ФТК
Бейбит Жукаев (215 АТР) пробился в полуфинал турнира категории "Челленджер" в мексиканской Морелии, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале казахстанец встретился со швейцарцем Марком-Андреа Хюслером (172 АТР). Матч продолжался 2 часа и 12 минут и закончился со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу Жукаева.

В полуфинале Бейбит сыграет с первой ракеткой турнира Джеймсом Даквортом (95 АТР) из Австралии.

Здесь же в Мексике другой казахстанец Дмитрий Попко в 1/4 финала за час с небольшим уверенно обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (117 АТР) со счетом 6:1, 6:4. В полуфинале турнира Попко сыграет с Уго Гренье (Франция).

Ранее стало известно, что экс-российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Андрей Дюсупов
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