Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде

Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде Фото: Freepic
24-летний Артур Искаков скончался после того, как был спасен из воды на одном из курортов Таиланда. Чуть было не утонул казахстанец, спасая свою невесту из моря, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о смерти Артура Искакова опубликовала сестра мужчины. Она кратко поделилась на своей страничке новостью: "Артура больше нет с нами".

В МИД Казахстана информацию о смерти Артура Искакова подтвердили.

24-летний казахстанец отправился на отдых со своей невестой. Во время купания поднялись волны и девушка стала тонуть. Жених бросился на помощь и вытащил ее из воды, но утонул сам. Его удалось вытащить, однако к моменту спасения мужчина уже не подавал признаков жизни. Не смотря на это его реанимировали и привезли в больницу, где подключили к аппаратам. Об этом ранее рассказала сестра погибшего.

В МИД Казахстана на несчастный случай сообщили, что изначально мужчина был в тяжелом состоянии, в коме. В ведомстве рассматривали варианты транспортировки Артура Искакова в Казахстан.

Читайте также

Тонущего ребенка спасли на водохранилище в Семее

Двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Караганде

Арест грозит жительнице Байконура за жестокое обращение с ребенком

Мария Мельникова
Казахстан Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
чай
Чем опасен для здоровья черный чай
река Есентай
В Алматы ограничат движение близ реки Есентай
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления