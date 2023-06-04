Скончался казахстанец, спасенный из моря в Таиланде
Сообщение о смерти Артура Искакова опубликовала сестра мужчины. Она кратко поделилась на своей страничке новостью: "Артура больше нет с нами".
В МИД Казахстана информацию о смерти Артура Искакова подтвердили.
24-летний казахстанец отправился на отдых со своей невестой. Во время купания поднялись волны и девушка стала тонуть. Жених бросился на помощь и вытащил ее из воды, но утонул сам. Его удалось вытащить, однако к моменту спасения мужчина уже не подавал признаков жизни. Не смотря на это его реанимировали и привезли в больницу, где подключили к аппаратам. Об этом ранее рассказала сестра погибшего.
В МИД Казахстана на несчастный случай сообщили, что изначально мужчина был в тяжелом состоянии, в коме. В ведомстве рассматривали варианты транспортировки Артура Искакова в Казахстан.