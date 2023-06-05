Илья Ильин довел жену до слез

24 мая 2023 года казахстанскому тяжелоатлету, четырехкратному чемпиону мира в трех разных весовых категориях Илье Ильину исполнилось 35 лет. Именитый спортсмен юбилей отметил в ресторане в кругу друзей в минувшие выходные, сообщает Zakon.kz.

Супруга Ильина на своей странице в Instagram поделилась трогательным видео с торжества. На нем Илья исполнил для Татьяны современный гимн влюбленных – песню казахстанца Казыбека Курайыша "Таптым-ау сені", чем довел жену до слез.

"Делюсь сокровенным! Я обрел тебя! Очень трогательный смысл песни! До слез, хоть я совсем далеко не плакса! Я тоже обрела тебя!" – написала Татьяна Ильина под роликом.

По ее словам, она долго была одна и окружение внушало ей, что она слишком сложная.

"Самодостаточна, слишком требовательна, слишком много учусь, слишком много читаю, много работаю, и вообще меня слишком много и желаний у меня много и что редкий мужчина меня вытащит эмоционально и энергетически, ментально… И вообще, сильным мужчинам нужны совсем другие. И я отпустила мысль о том, что я одна. Решила, пусть будет так, мне ведь с собой невероятно хорошо, я наслаждаюсь своей жизнью, но если всевышний подведет ко мне моего человека, который примет все мои "слишком", я буду счастлива и благодарна!" Татьяна Ильина

Она отметила, что годы ожидания этого стоили.

"Мы обрели друг друга, и только там на небесах знают, что впереди, но я смело могу сказать, этот год в моей жизни не самый легкий, но очень счастливый! И годы ожидания тебя, этого стоило! Я обрела тебя!" Татьяна Ильина

Как отметила жена Ильина, они знали друг друга 12 лет, но проходили мимо.

"Об этом стоит задуматься! Счастье может быть совсем рядом, но нужно быть к нему готовым, обоим!" Татьяна Ильина

О том, что Илья Ильин женился второй раз, стало известно 12 января 2023 года. Его избранницей стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко. До свадьбы пара не афишировала отношения.

В конце января жена Ильи Ильина провела казахский традиционный обряд беташар. По словам спортсмена, когда их с супругой пригласили провести церемонию беташар, они согласились без колебаний, так как уважают казахские традиции.

Также Илья и Татьяна Ильины 26 апреля провели обряд венчания в стамбульской церкви. Тогда супруги показали короткое видео самого обряда.

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Илья Ильин уже был женат на казахстанской спортсменке Наталье Кулаковой. Пара развелась в 2017 году. У них есть дочь.