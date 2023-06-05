В США нашли собаку с самым длинным языком в мире

Специалисты Книги рекордов Гиннеса признали собаку из американского штата Луизиана, как имеющую самый длинный язык – 12,7 сантиметров, сообщает Zakon.kz.

Помесь лабрадора и немецкой овчарки по кличке Зоуи стала рекордсменкой за самый длинный язык у живой собаки. Длину языка от кончика ее морды до кончика языка измерил ветеринар.



Хозяева Зоуи, Сэйди и Дрю Уильямс, рассказали, что взяли собаку, когда ей было всего 6 недель. Они почти сразу заметили ее необычно длинный язык.

"Мы думали, что она перерастет его, но этого не произошло. У нее до сих пор огромный язык по сравнению с ее телом". Сэйди Уильямс

По словам супругов, Зоуи любят все соседи. На прогулке все хотят погладить эту необычную собаку.

"Мы предупреждаем их заранее: "Эй, она дружелюбная, но может облить вас слюной", и время от времени она это делает, и у них остается большой след от слюны на черных брюках". Дрю Уильямс





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