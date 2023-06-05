Специалист рассказал о пользе и вреде молока

Молоко содержит много витаминов и минералов. Но, несмотря на пользу, существуют противопоказания для его употребления. Взрослый и детский нутрициолог Дарья Кораблева рассказала, кому можно и нужно, а кому лучше отказаться от молочных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Из молока и молочных продуктов человек получает: качественный белок (а это строительный материал для всего организма), кальций и фосфор (крепкие кости и зубы), калий (здоровое сердце), витамины D (залог хорошего иммунитета) и витамины группы В: B12, А, B2, В3 (стальные нервы) и т. д.

Но все это богатство обеспечивает только хорошее усвоение молока.



Специалист отмечает, что проблемы могут вызвать: непереносимость молочного сахара (лактозы) и аллергия на белки коровьего молока.



На непереносимость лактозы указывает то, что после употребления молочных продуктов человек ощущает следующие неприятные симптомы:

тяжесть в желудке;

вздутие живота;

метеоризм, колики, боли в области пупка;

диарея/запор;

кожные высыпания (экзема, акне);

заложенность носа;

скопление слизи в ротоглотке, белый налет на языке;

сухость полости рта;

хронические тонзиллиты, аденоидиты;

активные кариозные процессы.



Дарья Кораблева рекомендует при наличии вышеперечисленных симптомов проверить, нет ли у вас непереносимости молочного сахара. При этом, уверяет она, необязательно сдавать анализы.

Просто временно ограничьте, а лучше исключите молочные продукты. Далее, после восстановления желудочно-кишечного тракта и при отсутствии противопоказаний, возможно постепенное введение качественных молочных продуктов в рацион.

"Если же вы хотите точно знать, есть ли у вас непереносимость молочного сахара, лучше сдать генетический тест на определение своего генотипа". Дарья Кораблева

Второй фактор непереносимости молочных продуктов – это аллергия на белки коровьего молока. Для ее выявления придется сдать анализ крови.

По словам нутрициолога, пить молоко литрами ни детям, ни взрослым не следует, даже если они его нормально переносят.

Это, как отмечает в беседе с "АиФ" специалист, не единственный источник белка и кальция в рационе.

"Необязательно употреблять молочные продукты ежедневно, а тем более по несколько раз в день. Это не полезно и может вытеснить желание есть продукты, удовлетворяющие потребности в других питательных веществах, например в железе, дефицит которого сегодня есть у многих (особенно у детей и женщин)". Дарья Кораблева

Даже в случае непереносимости молока негативная реакция может не проявляться, если употреблять этот продукт в хорошем качестве, умеренном количестве и в сочетании с другими продуктами в составе разнообразного рациона.

"Не рекомендуется сочетать молочные продукты с источниками железа (прежде всего мясом и гречкой). А если вам все-таки пришлось отказаться от молочных продуктов – не забывайте восстанавливать желудочно-кишечный тракт, а также восполнять дефициты и питательные вещества с помощью других источников и добавок", – заключила эксперт.

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