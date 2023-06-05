МИД сообщил о втором казахстанце, погибшем в Таиланде

На брифинге 5 июня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя гибель казахстанца на Пхукете, заявил, что это не единственный случай за последнюю неделю, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что у Артура Искакова остановилось сердце. Несмотря на ограничения и запрет купания, по словам официального представителя МИД РК, казахстанец вместе с невестой вошли в воду.

"Его отвезли в больницу, он был в коме, в тяжелом состоянии. Прилетели его родители – мать и отец. Консул сразу же выехал с ними Пхукет, и там уже на месте вели переговоры с врачами. Тайские врачи изначально были против транспортировки. И речь о транспортировке в Казахстан завела почему-то его сестра, которая находилась в Казахстане. Показатели были другие. Но, к сожалению, его больше нет". Айбек Смадияров

По его словам, это уже второй случай за последнюю неделю.

"3 июня на том же побережье погиб наш еще один гражданин. Тоже, несмотря на все запреты, пошел купаться и ушел под большие волны. Сейчас консул оказывает содействие родственникам в оформлении необходимых документов и в ближайшее время их тела будут доставлены в Казахстан". Айбек Смадияров

По данным тайской полиции и спасателей, на такие поступки в основном идут туристы из стран СНГ.

"Статистика с каждым годом растет, поэтому обращаемся к нашим гражданам – строго соблюдать все требования, законы и правила той страны, куда вы поехали. Если запрещено купаться, значит запрещено. Волны в этот период очень опасны. Соблюдайте правила, чтобы не травмировать своих родных и близких". Айбек Смадияров

24-летний Артур Искаков скончался после того, как был спасен из воды на одном из курортов Таиланда. Чуть было не утонул казахстанец, спасая свою невесту из моря. Сообщение о смерти Артура Искакова опубликовала его сестра. Она кратко поделилась на своей страничке новостью: "Артура больше нет с нами".

Артур Искаков отправился на отдых со своей невестой. Во время купания поднялись волны и девушка стала тонуть. Жених бросился на помощь и вытащил ее из воды, но утонул сам. Его удалось вытащить, однако к моменту спасения мужчина уже не подавал признаков жизни. Несмотря на это, его реанимировали и привезли в больницу, где подключили к аппаратам. В МИД Казахстана на несчастный случай сообщили, что изначально мужчина был в тяжелом состоянии, в коме.

