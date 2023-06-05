"Их ждут большие сроки" - МИД о казахстанцах, обвиняемых в Корее

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с казахстанцами, совершившими побег из аэропорта Южной Кореи. По его словам, за это и другие нарушения их ждут большие сроки, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров рассказал, что уже состоялось первое судебное заседание.

"В дальнейшем будут приняты соответствующие меры, и будут выяснены детали. Их ждет наказание на территории Южной Кореи. Серьезное нарушение. К ним добавились не только уголовные, но и финансовые правонарушения. Они должны заплатить за ущерб, который они причинили. Поэтому ждем решения суда, но их ждут большие сроки". Айбек Смадияров

27 марта 2023 года двое граждан Казахстана, которым было ранее отказано во въезде в Южную Корею, незаконно покинули Международный аэропорт Инчхон. По данным МИД РК, двое казахстанцев обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – это нарушение закона "Об иммиграционном контроле" - Незаконный въезд в страну. Второе – нарушение закона "Об иммиграционном контроле" - Незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона "Об объектах аэропорта и его сооружений" – материальный ущерб".

По данным МИД РК, один из казахстанцев был позднее задержан местной полицией, второй позднее явился с повинной.