Кызылординские полицейские спасли тонущего парня

Во время патрулирования к начальнику Жалагашского отдела полиции Ержану Абдраманову и старшему инспектору группы патрульной полиции Ернуру Өтеш выбежал местный житель и сообщил, что в населенном пункте Бухарбай батыр тонет человек, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что местный житель вышел на обочину канала "Северный" и оступившись упал в воду. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских трагедию удалось предотвратить. В воду бросился Абдраманов. Проплыв около десяти метров, он вытащил тонущего на берег. После чего вместе с коллегой оказал ему первую помощь. Потерпевший оказался студентом одного из вузов Кызылорды.





Фото: Polisia.kz.

Совсем недавно сообщалось о том, что шестилетнего ребенка, тонувшего в Шульбинском водохранилище Семея, успел вытащить из воды подоспевший вовремя спасатель.

