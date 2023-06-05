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Кызылординские полицейские спасли тонущего парня

полицейский, тонущий, помощь Фото: Polisia.kz.
Во время патрулирования к начальнику Жалагашского отдела полиции Ержану Абдраманову и старшему инспектору группы патрульной полиции Ернуру Өтеш выбежал местный житель и сообщил, что в населенном пункте Бухарбай батыр тонет человек, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что местный житель вышел на обочину канала "Северный" и оступившись упал в воду. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских трагедию удалось предотвратить. В воду бросился Абдраманов. Проплыв около десяти метров, он вытащил тонущего на берег. После чего вместе с коллегой оказал ему первую помощь. Потерпевший оказался студентом одного из вузов Кызылорды. 


Ернур Өтеш

Фото: Polisia.kz.

Совсем недавно сообщалось о том, что шестилетнего ребенка, тонувшего в Шульбинском водохранилище Семея, успел вытащить из воды подоспевший вовремя спасатель.

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