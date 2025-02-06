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События

Инсульт за рулем: пожилого водителя спасли полицейские в Акмолинской области

Полиция , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 19:59 Фото: polisia.kz
Во время патрулирования на трассе Степногорск – Заводской сотрудники взвода патрульной полиции заметили автомобиль, который двигался с отклонениями от траектории, и заподозрили неладное, сообщает Zakon.kz.

Заподозрив, что водителю может потребоваться помощь, полицейские остановили транспортное средство. Их опасения подтвердились – мужчине за рулем стало плохо, он терял сознание и не понимал, что происходит. Полицейские догадались, что у пожилого водителя, возможно, случился инсульт.

"Не теряя времени, сотрудники правоохранительных органов вызвали бригаду скорой помощи, предупредили, что случай экстренный, и дали мужчине подышать свежим воздухом. Супруга водителя, которая находилась рядом, подсказала, где находятся его лекарства. Полицейские постарались сохранить хладнокровие и оперативно нашли нужные таблетки. Благодаря их быстрому реагированию водитель получил необходимое лечение, а его жизнь удалось спасти", – рассказали в полиции.

Стражи порядка отметили, что этот случай – один из множества примеров того, как полицейские первыми приходят на помощь гражданам в экстренных ситуациях.

Еще один пример имел место в Атырау, где сотрудники полиции предотвратили трагедию. Они спасли 19-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши многоэтажного дома.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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