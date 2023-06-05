В Антикоре намерены привлечь Мухамедиулы за клевету в адрес их сотрудников

В Антикоре намерены начать досудебное расследования в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы в адрес их сотрудников, сообщает Zakon.kz.

В ряде СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информация и видео с судебного процесса в отношении бывшего министра культуры и спорта А. Мухамедиулы. Якобы сотрудники Антикора принуждают его переписать отель "Дипломат" на третьих лиц и возместить ущерб в сумме 111 млн тенге.

В Антикоррупционной службе утверждают, что эта информация не соответствует действительности.

"Мухамедиулы обвиняется в хищении 221 млн тенге, его причастность подтверждена собранными доказательствами, квалификация деяний согласована органами прокуратуры. Итоговая оценка его действиям будет дана судом", – говорится в сообщении ведомства.

В Антикоре объясняют, что в ходе следствия в целях смягчения ответственности им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства.



Кроме того, в настоящее время завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля "Дипломат".

В этой связи подсудимым Мухамедиулы по указанным обстоятельствам представлена ложная информация в целях уклонения от ответственности путем введения в заблуждение суда и общественности.

В Антикоре заявили, что решается вопрос о начале досудебного расследования по факту клеветы, и попросили граждан доверять только объективным данным из официальных источников.





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Главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы в суде №2 района Байконур в Астане началось 17 апреля. Суд отклонил ходатайство адвоката Мухамедиулы об изменении меры пресечения на домашний арест.



Об аресте директора Нацмузея стало известно 29 мая 2022 года. Арест Арыстанбека Мухамедиулы был санкционирован по подозрению в хищении более 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

24 января 2023 года стало известно, что по делу Арыстанбека Мухамедиулы задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана. По данным Антикора, Алмаз Нуразхан в сговоре с Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".



Арыстанбек Мухамедиулы не признает свою вину в хищении.

