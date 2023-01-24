Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана

Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы (экс-министр культуры и спорта РК) и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в рамках проводимого расследования задержан бывший заместитель директора РГКП "Национальный музей РК" Алмаз Нуразхан, который в сговоре с Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

"С санкции Специализированного межрайонного следственного суда города Астана Нұразхан А.Ш. заключен под стражу сроком на два месяца". Пресс-служба Антикора

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

29 мая 2022 года стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Арест был санкционирован по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

16 июля по делу Арыстанбека Мухамедиулы был выявлен еще один эпизод хищения. В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.

26 августа появились новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы. В Антикоррупционной службе рассказали, что расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

17 января 2023 года в Специализированном межрайонном следственном суде Астаны сообщили, что Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест еще на месяц.