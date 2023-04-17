Экс-директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы останется в СИЗО, сообщает Zakon.kz.

В Астане 17 апреля проходит суд над экс-директором Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы.

Судья отметил, что Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в тяжком преступлении, а из постановления следственного судьи усматривается, что подсудимый, находясь на свободе, может воспрепятствовать объективному рассмотрению дела.

По мнению суда, имеющиеся у Мухамедиулы заболевания не служат основанием для изменения меры пресечения. Подсудимый может получить медицинскую помощь в условиях следственного изолятора.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства адвоката Тулеева об изменении меры пресечения для Мухамедиулы на домашний арест". Судья Баглан Идирисов

Ранее адвокат Мухамедиулы Мустахим Тулеев ходатайствовал об изменения меры пресечения для Арыстанбека Мухамедиулы на домашний арест в связи с состоянием здоровья подсудимого, а также о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного.



Арыстанбек Мухамедиулы сообщил в суде, что недавно перенес вторую операцию.

29 мая 2022 года стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Арест был санкционирован по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

16 июля по делу Арыстанбека Мухамедиулы был выявлен еще один эпизод хищения. В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.

26 августа появились новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы. В Антикоррупционной службе рассказали, что расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Арыстанбеку Мухамедиулы продлевали несколько раз арест.

24 января стало известно, что по делу Арыстанбека Мухамедиулы задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана. По данным Антикора, Алмаз Нуразхан в сговоре с Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

6 апреля дело Арыстанбека Мухамедиулы поступило в суд.