Трехлетнюю девочку ударило током в Аксу - очевидцы рассказали подробности

В Аксу выясняют, почему городской фонтан оказался под напряжением. Трехлетняя девочка едва не погибла, купаясь рядом с ним. Подробности происшествия рассказали очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшую доставили в реанимацию. То, что ребенок выжил, свидетели происшествия посчитали чудом, передает КТК.

"Я спустилась в фонтан, девочка была под напряжением. Ее било током, это продолжалось около двух минут. Три раза меня било током, я не могла никак ее достать. В какой-то момент она упала с трубы в воду, сестренка ее поймала. Девочка еще была без сознания, у нее глаза закатились. Сестренка достала ее из воды, передала мне через трубу, я ее вынесла". Александра Морозова

ЧП произошло 3 июня в 15:45. Три сестры – трех, шести и восьми лет – гуляли у фонтана и решили искупаться. Мать девочек была на работе, и они оказались без присмотра. Поэтому наказывать женщину, что не усмотрела за детьми, не стали.



Из воды сестрам помогли выбраться прохожие. Они же делали искусственное дыхание малышке, пока не приехала скорая. Вероятнее всего, это и спасло ребенку жизнь.

Чиновники говорят: генератор, который питает фонтан, стоит в семи метрах от него. И почему вода стала бить током, теперь выясняют. Сама пострадавшая уже в сознании. Девочку перевели в обычную палату.

"Оказанная помощь: кислородотерапия, магнезиальная терапия, противосудорожная терапия. В этом же день сделали ЭКГ и УЗИ сердца: без патологии. 4-го числа ребенка перевели в отдел педиатрии. В данный момент состояние девочки стабильное, отмечается улучшение". Зав. приемным отделением больницы г. Аксу Айдана Толеутай

Ранее десятилетнего мальчика, зашедшего на территорию трансформаторной подстанции в Туркестанской области, ударило током. Из-за полученных им травм медики были вынуждены ампутировать ему ногу.

