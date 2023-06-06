Архивное видео с тренером сборной Казахстана по боксу слили в Сеть

В Сети набирает популярность ролик с тренером сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжановым: на кадрах молодой спортсмен отправляет в нокаут своих соперников, сообщает Zakon.kz.

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Мырзагали Айтжанов – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году в составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы среди юниоров.



С его именем связаны самые главные исторические успехи отечественной сборной. На Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Он личный тренер бронзового призера Олимпийских игр и победителя ЧМ-2021 Сакена Бибосынова.

52-летний Айтжанов был главным тренером сборной Казахстана в период с 2009 по 2018 год.



В январе 2023 года Мырзагали Айжанов сменил Кайрата Сатжанова, который покинул пост по собственному желанию.

Между тем, на ЧМ-2023 по боксу представители Казахстана завоевали четыре золотые и одну серебряную медали. Коллегам из казахстанской федерации бокса удалось взять комментарий у Айтжанова во время чемпионата, он дал оценку каждому из своих подопечных.