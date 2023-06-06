Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

День матерей и День отцов появились в Казахстане

День матерей и День отцов появились в Казахстане Фото: Zakon.kz
Опубликовано постановление правительства от 31 мая 2023 года, которым внесены поправки в "Перечень праздничных дат в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В перечень праздничных дат добавлены два новых праздника:

  • День матерей – второе воскресенье мая;
  • День отцов – третье воскресенье июня.

Дополнения внесены по инициативе Министерства информации и общественного развития. По мнению ведомства, официальные праздники День матери и День отца, отмечаемые во многих странах мира, способствуют популяризации семейных ценностей, укреплению института семьи и воспитания.

Постановление правительства введено в действие 6 июня 2023 года.

Читайте также

С 1 октября 2023 года проценты по микрокредитам будут начислять по-новому

Тренер по каратэ, бивший детей в Есике, принес извинения

Суд о жестоком избиении девушки в Усть-Каменогорске будет закрытым

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Очень сильная жара до 46 градусов ожидается в Казахстане
Когда в Астане пойдет дождь
Когда в Астане пойдет дождь
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Диетолог назвала самые полезные продукты в жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления