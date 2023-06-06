День матерей и День отцов появились в Казахстане

Опубликовано постановление правительства от 31 мая 2023 года, которым внесены поправки в "Перечень праздничных дат в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В перечень праздничных дат добавлены два новых праздника:

День матерей – второе воскресенье мая;

День отцов – третье воскресенье июня.

Дополнения внесены по инициативе Министерства информации и общественного развития. По мнению ведомства, официальные праздники День матери и День отца, отмечаемые во многих странах мира, способствуют популяризации семейных ценностей, укреплению института семьи и воспитания.

Постановление правительства введено в действие 6 июня 2023 года.