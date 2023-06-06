Мбаппе назвал победителя нынешней Лиги чемпионов УЕФА
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Матч за титул лучшей футбольной команды Европы между "Манчестер Сити" и "Интером" состоится 10 июня и пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе "Ататюрк Олимпьят", передает Footmercato.
"Финал Лиги чемпионов будет отличным, я собираюсь его посмотреть, думаю, что "Манчестер Сити" победит". Килиан Мбаппе
На стадии полуфиналов ЛЧ-2022/23, "горожане" были сильнее "Реала", а в итальянском дерби "Интер" обыграл "Милан". Клуб Мбаппе, "ПСЖ", в этом сезоне Лиги чемпионов в 1/8 финала проиграл немецкой "Баварии".
Килиан принял участие в восьми матчах турнира, где записал в свой актив семь мячей.
24-летний французский игрок в этом сезоне стал чемпионом Франции, а также 4-ый год признается лучшим футболистом Лиги 1.