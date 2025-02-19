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Спорт

Мбаппе испортили настроение перед матчем с "Ман Сити" в Лиге чемпионов

Футбол Отмена Жалобы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 15:44 Фото: Instagram/realmadrid
Накануне матча Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити" форвард "Реала" Килиан Мбаппе получил неприятную новость. Его требование наложить на ПСЖ санкции из-за долга в размере 55 млн евро отклонено Высшей апелляционной комиссией французского футбола, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMC Sport, Мбаппе с 2024 года не может забрать свою зарплату у ПСЖ в размере 55 млн евро. 5 месяцев назад Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) вынесла решение в адрес парижского клуба выплатить форварду задолженность по зарплате и бонусам.

Но данный указ не был выполнен и плюс к этому, ПСЖ подал в суд на LFP.

Футбол Отклонение Решения, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 15:44

Фото: Instagram/realmadrid

В свою очередь юристы Мбаппе подали заявление в Высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции (FFF) с требованием наложить санкции на ПСЖ. 

Однако эта организация отклонила иск французского форварда и посчитала требование неприемлемым.

Все эти разборки происходят как раз в самый ответственный момент подготовки Килиана к ответному матчу 1/16 финала Лиги чемпионов с "Ман Сити".

Мбаппе стал одним из героев первой встречи этих коллективов, которая прошла 11 февраля в Англии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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