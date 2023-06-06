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Мусин заявил об улучшении качества интернета в Астане

Казахстан Астана интернет Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства 6 июня заявил об улучшении качества интернета в двух районах Астаны, сообщает Zakon.kz.

Он перечислил районы, в которых заметил улучшение качества интернета.

"Я проезжал, в районе Expo улучшилось, в районе Хан Шатыра две базовые станции установили, есть улучшения. Но мы дополнительные штрафы выписали, дали еще два месяца. Аким вчера проводил совещание, потому что нам нужны от акимата земельные участки, он эту работу усилил. Сейчас уже участки он выделил, начинается строительство. В районе триумфальной арки тоже по радиофобии такая же проблема. Мы уже находим земельные участки, это акимат, мы сами себе участки выделить не можем".Багдат Мусин

25 апреля 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в правительство поступило более пяти тысяч жалоб на качество интернета как в селах, так и в крупных городах.

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Как отметил глава правительства, у проверяющих инспекций нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета: они не могут его замерить на автодорогах, городах и сельской местности. Премьер заявил, что надо решать эти проблемы, и подчеркнул, что людей уже не устраивает просто наличие связи интернета.

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