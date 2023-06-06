У каждого своя мера пресечения: кому – хоромы барские, кому – нары арестантские

Почему крупных коррупционеров сажают под домашний арест, а к бизнесменам за преступления средней тяжести в качестве меры пресечения применяют содержание под стражей? Предложения о реформировании судебной системы обсуждали эксперты рабочей группы, пишет Zakon.kz.

На площадке алматинской городской палаты предпринимателей состоялась встреча рабочей группы по формированию предложений о реформировании судебной системы. Напомним, в прошлом году в рамках ННП "Атамекен" была сформирована рабочая группа из числа представителей адвокатского и юридического сообществ, а также экспертов от бизнеса.

Доктор юридических наук, профессор кафедры "Юриспруденция и международное право" университета "Туран" Лейла Жанузакова подняла вопрос о следственных судьях и критериях применения ими меры пресечения.

"Мы сейчас видим, что этот институт фактически ничего не меняет. Следственные судьи просто выполняют решение прокурора как нотариусы. Никаких критериев четких нет. В теории под домашний арест сажают обычно тех, у кого мера наказания не выше пяти лет. Однако на практике мы видим, что крупные коррупционеры-чиновники с мерой наказания в виде 10 лет лишения свободы и больше также сидят под домашним арестом. А предпринимателей, которые в итоге были осуждены за преступления средней тяжести, не представляющие опасности, сажают сразу под арест, хотя можно бы было вменить штраф. В законе надо прописать четкий критерий, когда именно в качестве меры пресечения применяется арест, то есть содержание под стражей", – отметила Лейла Жанузакова.

Она напомнила, что речь идет о судьбах людей, однако решения судьи выносят на свое усмотрение.

Всегда ли худой мир лучше доброй ссоры

Генеральный директор адвокатской конторы "Tax&Investment Lawers" Байрамалы Ахмедов поделился мнением о нецелесообразности работы судей-примирителей по определенным делам.

"Судья-примиритель может выносить решения по семейным делам, по спорам соседей. Но представьте себе, примирительный судья заставляет примириться предпринимателей, даже если один из них не выплатил другому, скажем, 10 миллионов тенге за выполненную работу. О каком примирении здесь может идти речь? В случае примирения один из них просто идет на уступки и получает пять миллионов вместо положенных 10 миллионов. Таким образом мы поощряем нарушителя. Если стороны хотят, то, конечно, пусть примиряются. Но заставлять категорически нельзя. Здесь важна ответственность судей", – сказал Байрамалы Ахмедов.

Кроме того, заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров рассказал о том, что часть предложений Нацпалаты относительно реформирования судебной системы ранее была одобрена и принята Верховным судом РК. Так, усилиями палаты предпринимателей удалось достичь упразднения председателей райсудов малосоставных и отдаленных судов, а в оставшихся райсудах внедрена выборность председателей.

"В Налоговый кодекс внесены изменения по предельному размеру госпошлины для юридических и физических лиц, теперь апелляционная инстанция будет рассматривать гражданские дела по правилам первой инстанции без возврата, также был повышен статус Высшего судебного совета. К сожалению, отдельные предложения не нашли своего отражения в окончательном варианте закона о внесении изменений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей", который уже подписан главой государства. Но, несмотря на это, мы продолжим работу по их внедрению, но уже в рамках нового законопроекта".