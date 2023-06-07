Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жительницу Петропавловска приговорили к трем годам тюрьмы за просьбу забрать СКО в Россию

Жительницу Петропавловска приговорили к трем годам тюрьмы за просьбу забрать СКО в Россию Фото: Zakon.kz
Во время общения с незнакомцем в популярном видеочате жительница Петропавловска попросила мужчину "забрать Северо-Казахстанскую область" России. Женщину осудили за сепаратизм и приговорили к трем годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Решение суда Петропавловска, которое было вынесено 30 мая, еще не вступило в законную силу. Согласно приговору, местную жительницу признали виновной в "Сепаратистской деятельности" (часть 2 статьи 180 УК РК).

Как сказано в материалах дела, в сентябре прошлого года женщина вместе с сестрой общались в популярном видеочате. Мужчина, с которым жительницы Петропавловска разговаривали, оказался из России, передает Петропавловск.news.

Собеседник спросил у женщин о том, кого бы они хотели видеть своим президентом. После ответов, мужчина решил закончить разговор, тогда подсудимая обратилась к нему с просьбой "забрать Петропавловск к себе, как Крым, Северо-Казахстанскую область".

В этот же вечер видео запись была опубликована на одном из YouTube-каналов. После кадры стали доказательствами вины подсудимой.

Известно, что у осужденной жительницы Петропавловска есть дочь-подросток и муж-инвалид.

В марте стало известно, что в Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. Позже в отношении участников движения было возбуждено уголовное дело. Позже некоторые участники были арестованы на время следствия.

Читайте также

Аким Астаны записал обращение к горожанам по поводу нехватки воды

В Атырау зоозащитники вылечили проткнутую арматурой собаку

В Казахстане появится новый технический университет

Мария Мельникова
Россия Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Аким области Абай о дороге на Алаколь: можно летать на самолете
Аким области Абай о дороге на Алаколь: Можно летать на самолете
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Что одноклассники Токаева рассказали о нем в фильме об алматинской школе № 25
Токсичная вейп-индустрия отправляет мозг политикам – Джамиля Садыкова
Джамиля Садыкова: Токсичная вейп-индустрия отравляет мозг политикам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления