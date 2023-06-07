Жительницу Петропавловска приговорили к трем годам тюрьмы за просьбу забрать СКО в Россию

Во время общения с незнакомцем в популярном видеочате жительница Петропавловска попросила мужчину "забрать Северо-Казахстанскую область" России. Женщину осудили за сепаратизм и приговорили к трем годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Решение суда Петропавловска, которое было вынесено 30 мая, еще не вступило в законную силу. Согласно приговору, местную жительницу признали виновной в "Сепаратистской деятельности" (часть 2 статьи 180 УК РК).

Как сказано в материалах дела, в сентябре прошлого года женщина вместе с сестрой общались в популярном видеочате. Мужчина, с которым жительницы Петропавловска разговаривали, оказался из России, передает Петропавловск.news.

Собеседник спросил у женщин о том, кого бы они хотели видеть своим президентом. После ответов, мужчина решил закончить разговор, тогда подсудимая обратилась к нему с просьбой "забрать Петропавловск к себе, как Крым, Северо-Казахстанскую область".

В этот же вечер видео запись была опубликована на одном из YouTube-каналов. После кадры стали доказательствами вины подсудимой.

Известно, что у осужденной жительницы Петропавловска есть дочь-подросток и муж-инвалид.

В марте стало известно, что в Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. Позже в отношении участников движения было возбуждено уголовное дело. Позже некоторые участники были арестованы на время следствия.