Как избежать эмоционального выгорания рассказала психолог

Психолог Дарья Суслова рассказала, как прогулка и чашка чая поможет избежать эмоционального выгорания, сообщает Zakon.kz.

Три года назад ВОЗ официально опубликовала определение эмоционального выгорания. Так называют "чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности".

Выгорание приводит к депрессии, обострению хронических заболеваний и появлению новых недугов. Усложняет ситуацию и то, что современный мир создает все условия для его возникновения. Большой объем работы, минимум свободного времени, необходимость быстро переключаться между множеством задач создают ощущение того, что вы совершенно не отдыхаете. Поток информации, которую мы поглощаем, растет, а быстро справиться с таким давлением у человека не получается.

Помочь справится с тяжелым физическим и психологическим состоянием помогут простые, но регулярные ритуалы, считает психолог Дарья Суслова, пишет Вечерняя Москва.

"Всем давно известно: предупредить любую проблему проще, чем бороться с ее последствиями. Лучшее, что можно сделать для профилактики эмоционального выгорания, – найти баланс между работой и другими занятиями". Психолог Суслова

Специалист предлагает найти приятные занятия во вне рабочее время. Заняться любимым делом, придумать хобби, пообщаться с друзьями, путешествовать и выделить время для спорта.

"Чтобы переход от работы к расслабленному времяпрепровождению был легким, придумайте какой-то особый ритуал", – советует психолог.

Для этого можно выпить чашечку чая, прогуляться от работы до дома. Полезными будут тайм-менеджмент и любые практики, которые способствуют повышению эмоционального интеллекта.

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