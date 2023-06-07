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Президентская гонка: экс-губернатор Нью-Джерси Кристи решил посоперничать с Байденом

Президентская гонка: экс-губернатор Нью-Джерси Кристи решил посоперничать с Байденом Фото: скриншот с видео
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, Кристи намерен показать, чего он стоит.

"Я не могу гарантировать успех в том, что я собираюсь сделать. Но я гарантирую вам, что в конце концов у вас не останется сомнений в том, кто я такой, чего я стою и заслуживаю ли я этого", – отметил Кристи накануне в ходе выступления перед своими сторонниками.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в президентских выборах. 


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